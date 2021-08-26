İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ağustos 2021 Perşembe / 18 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,394
  • EURO
    9,8898
  • ALTIN
    482.385
  • BIST100
    1455.49
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'un Kovid-19 aşı tarihi tartışmalara neden oldu
Dünya

Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'un Kovid-19 aşı tarihi tartışmalara neden oldu

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olduğunu duyurduğu tarih ile sağlık sigortası verilerinde belirtilen tarihin farklı olması tartışılıyor.

AA26 Ağustos 2021 Perşembe 16:46 - Güncelleme: 26 Ağustos 2021 Perşembe 16:49
ABONE OL

Mediapart'ın haberine göre, Aralık 2020'de Kovid-19'a yakalanan Macron, Fransa'da nüfusun geneline aşı uygulanmasının başladığı 31 Mayıs'ta Twitter'dan yaptığı açıklamada, eşi gibi kendisinin de aşı olduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanı Olivier Veran ve Başbakan Jean Castex'in aşı olurken fotoğrafları yayımlanırken, Cumhurbaşkanı'nın aşı olduğu anın fotoğrafı kamuoyuyla paylaşılmadı.

Diğer yandan Mediapart'ın ulaştığı Macron'un aşı sertifikası, Fransa Cumhurbaşkanı'nın aşı olma tarihi olarak Kovid-19 ile ilgili sağlık yasasını duyurduğu ulusa sesleniş konuşmasının ertesi günü olan 13 Temmuz'u, eşi Brigitte Macron'un aşı sertifikası ise 31 Mayıs'ı gösteriyor.

- ELYSEE, KANIT PAYLAŞMADI

Macron'un Kovid-19 sağlık ruhsatı uygulamasını kullanmasını sağlayan karekodda da aşı tarihi 13 Temmuz olarak görülüyor.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, aşı sertifikası hazırlanırken aşı tarihinin yanlış girildiği, aşılanma bilgilerinin 13 Temmuz'a kadar sağlık sigortasına aktarılmadığı ifade edilirken, Cumhurbaşkanı'nın 31 Mayıs'ta aşı olduğuna dair herhangi bir kanıt paylaşılmadı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.