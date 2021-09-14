Fransa'da cumhurbaşkanlığı görevine talip olanların sayısı artıyor

AA 14 Eylül 2021 Salı 11:19 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 Salı 11:25

Fransız kamuoyu, gözlerini yaklaşık 7 ay sonra yapılacak cumhurbaşkanı seçimine çevirmiş durumda. Seçimlerin yaklaşmasıyla da cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmak isteyen siyasetçilerin isimleri belli oluyor. 7 siyasetçi doğrudan seçime aday olurken, 9 siyasetçi ise cumhurbaşkanı aday adaylığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron adaylığını açıklamadı ancak aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Temmuz 2020'de başbakanlık görevini bırakan ve seçimde Macron'un muhtemel rakibi olarak görülen Edouard Philippe yaptığı açıklamada, seçimde Macron'u destekleyeceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı seçiminde adaylığını açıklayan ilk isim aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Haraketinin (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon oldu. Fransız muhalif lider, 8 Kasım 2020'de yaptığı açıklamada, Fransız toplumunun bir çıkmaz içinde olduğunu, sorunları çözecek imkanlara ve programa sahip olduklarını belirterek, 10 Nisan'da yapılacak seçimde yarışacağını duyurdu.

İslam ve göçmen karşıtı açıklamalarıyla bilinen aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) lideri Marine Le Pen, adaylığını açıklayan ikinci isim olarak öne çıkıyor.

Merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) cumhurbaşkanı adayı 4 ismin yarışacağı ön seçimlerde belirlenecek. Bu siyasetçiler Fransız siyasetçi ve eski Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, Fransız siyasetinin bilinen isimlerinden başkent Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesinin başkanı Valerie Pecresse, milletvekili Eric Ciotti ve Paris'in banliyölerinden La Garenne-Colombes'in belediye başkanı Phiippe Juvin oldu.

Hauts-de-France Bölgesi Başkanı Xavier Bertrand, LR partisinden istifa ederek cumhurbaşkanı seçimlerine aday sağcı siyasetçi olarak öne çıkıyor.

Yeşiller Partisi'nin (EELV) Başkanı ve Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Yannick Jadot, Grenoble Belediye Başkanı Eric Piolle, François Hollande'ın cumhurbaşkanlığı döneminde bakanlık yapan ve milletvekili Delphine Bathon, EELV'nin eski başkan yardımcısı Sandrine Rousseau ve "Cap Ecologie" Eş Başkanı Jean-Marc Governatori EELV'nin ön seçimlerinde yarışacağını duyurdu.

Solcu siyasetçilerden cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayan Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun ismi öne çıkıyor. Bir yıl önce kesin bir dille cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayacağını ve Paris Belediye Başkanlığı görevine yoğunlaşacağını söyleyen Hidalgo'nun adaylık açıklaması ülkede tepkiyle karşılandı.

Geçen yıl yapılan belediye seçimlerinde ikinci kez bu göreve seçilen Hidalgo, Sosyalist Partisinin (PS) ön seçimlere katılarak bu partinin cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini belirtmişti.

Solcuların diğer adayı, François Hollande'ın cumhurbaşkanlığı döneminde bakanlık yapan Arnaud Montebourg oldu.

Aşırı sağcı Fransa Ayakta Partisi'nin Başkanı Nicolas Dupont-Aignan ve Komünist Partisinin (PCF) Genel Sekreteri Fabien Roussel de Nisan 2022'de yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde yarışacağını açıkladı.

Temmuz 2017'de aşırı sağcı RN partisinden istifa eden ve Fransa'nın Avrupa Birliği'nden (AB) çıkması gerektiğini savunan siyasetçi Floriant Philippot, seçimde adaylığını duyurdu.

İslam ve göçmen karşıtı açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Fransız yazar Eric Zemmour'un da seçimlerde yarışabileceği belirtiliyor.

Ülkede yapılan anketlere göre Macron ve Le Pen seçimin ilk turunda en fazla oyu toplayarak ikinci turda yarışacak. 2017'de yapılan son cumhurbaşkanı seçimin ikinci turunda Macron ve Le Pen karşı karşıya gelmiş, sırasıyla yüzde 66,1 ve yüzde 33,9 oy almıştı.

- Seçim Nisan 2022'de

Fransa'da gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu 10 Nisan'da yapılacak. Adaylardan herhangi biri ilk turda salt çoğunluğu sağlayamazsa en fazla oyu alan iki aday, 24 Nisan'da düzenlenecek ikinci turda yarışacak. Bu turu önde tamamlayan aday cumhurbaşkanı seçilecek.