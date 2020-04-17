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Dünya

Fransa'da Danıştay belediye başkanlarının yetkilerini sınırlandırdı

Fransa'da Danıştay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında belediye başkanlarının yetkilerini sınırlandıran karar aldı.

AA17 Nisan 2020 Cuma 22:13 - Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 22:13
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Fransız basınındaki haberlerde, Danıştayın belediye başkanlarının kendi inisiyatifiyle hükümetin Kovid-19 tedbirlerine ilave önlemler alamayacağına karar verdiği belirtildi.

Belediye başkanlarının salgınla mücadele kapsamında ancak zorunlu hallerde ve hükümetin tedbirlerine aykırı olmayacak şekilde yeni kararlar alabileceği ifade edildi.

Danıştay'ın başkent Paris'in banliyölerinden Sceaux'da Belediye Başkanı Philippe Laurent'ın maske takma zorunluluğuna yönelik kararı, hükümetin aldığı önlemlerle tutarlı olmadığı gerekçesiyle iptal ettiği bildirildi.

10 yaşından büyüklere maske takma zorunluluğu

Sceaux Belediye Başkanı Laurent, 6 Nisan'da 10 yaşından büyüklere maske takma zorunluluğu getiren karar almıştı.

İçişleri Bakanı Christophe Castaner, belediye başkanlarının kent sakinlerine maske takma mecburiyeti getirmelerine karşı olduğunu belirtmişti.

Fransa'da salgının başından bu yana maske konusunda kriz yaşanıyor.

Hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde görev yapan sağlık çalışanları, sık sık maske yetersizliği hususunda şikayetlerini dile getiriyor.

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