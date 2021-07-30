Fransa'da Danıştay, eski Burkina Faso Cumhurbaşkanı'nın kardeşinin ülkesine iadesini onayladı

AA 30 Temmuz 2021 Cuma 22:10 - Güncelleme: 30 Temmuz 2021 Cuma 22:11

Ülkenin en yüksek yargı makamı olan Danıştay, 1998'de gazeteci Norbert Zongo suikastının emrini verdiğinden şüphelenilen François Compaore'nin, Fransız makamlarının 21 Şubat 2020'de ülkesine iadesi kararının iptali için açtığı davayı hükme bağladı.

Danıştay, Ekim 2017'de Fransa'da yakalanan Compaore'nin "siyasi amaçla talep edilen iadesine olumlu cevap veren Fransa'nın yetkisini aştığı ve Burkina Faso'da insanlık dışı muameleye maruz kalma riski bulunduğu" iddiasının uluslararası anlaşmalar nedeniyle yersiz olduğuna hükmederek iade kararını iptal etmedi.

Diğer yandan François Compaore'nin avukatları, Fransız yargısının baskı altında olduğunu savunarak iade kararını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) taşıyacaklarını duyurdu.

Araştırmacı gazeteci Zongo, eski Cumhurbaşkanı'nın kardeşinin şoförünün ölümünü araştırırken 3 meslektaşıyla aracında yakılmış halde bulunmuştu.

Ülkeyi 1987'den 2014'e kadar yöneten Blaise Compaore rejimi hakkında haberler yapan Zongo'nun ölümüne ilişkin soruşturma 2006'da kapatılmış, Compaore'nin halk isyanı sonrası iktidardan düşmesinin ardından soruşturma yeniden başlatılmıştı.

Burkina Faso yönetimi, Compaore'nin kardeşi hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkarmıştı.

François Compaore, abisinin iktidarı kaybetmesinden sonra ülkesini terk etmiş, Ekim 2017'de sığınmacı olarak bulunduğu Fransa'da yakalanmıştı.