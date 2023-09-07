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Dünya

Fransa'da Danıştay'dan okullarda ''abaya'' yasaklama kararına onay!

Fransa'da Danıştay, okullardaki abaya (uzun elbise) yasağının askıya alınmasına yönelik talebi reddetti.

AA7 Eylül 2023 Perşembe 21:48 - Güncelleme:
Fransa'da Danıştay'dan okullarda ''abaya'' yasaklama kararına onay!
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Danıştay, Eğitim Bakanlığının okullarda abayayı yasaklayan kararına yönelik yapılan itirazı değerlendirdi.

Mahkeme, bu yasağın "özel hayata saygı, ibadet ve eğitim haklarının yanı sıra ayrımcılığa karşı prensibi" ihlal etmediğini gerekçe göstererek, okullarda abaya yasağını onayladı.

Danıştay kararında, kız öğrencilerin abaya denilen uzun elbiseyi ve erkek öğrencilerin de kamis denilen entariyi dini bir saikle giydiklerini ve bu amaçla kullandıklarını savundu.

Mahkeme, mevzuatın okullarda öğrencilerin dini aidiyetini gösteren bir simge takmalarını veya kıyafet giymelerini yasakladığını belirtti.

FRANSA'DA TARTIŞMALI ABAYA YASAĞI KARARI

Eğitim Bakanı Gabriel Attal'ın, 27 Ağustos'ta abaya ve entari tarzı uzun elbiselerin laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle okullarda giyilmesine müsaade etmeyeceğini açıklaması tartışmalara neden olmuştu.

Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, 28 Ağustos'ta ülkedeki okullarda giyilmesinin yasaklanacağı abaya ve benzeri uzun elbiseler için "politik bir saldırı aracı" olduğu yorumunu yapmıştı.

Attal, 31 Ağustos'ta konuk olduğu France Inter radyosunda, yeni eğitim öğretim dönemi itibarıyla kızların giydiği abayaların yanı sıra erkeklerin giydiği entarilerin de yasaklanacağını açıklamıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, okullarda öğrencilerin abaya giyme yasağına ilişkin taviz vermeyeceklerini belirtmişti.

Abaya yasağı kararı ADM Derneği tarafından temel özgürlüklere aykırı olduğu gerekçesiyle Danıştay'a taşınmıştı.

Attal, 4 Eylül'de okula abaya ile gelen 298 öğrenci tespit edildiğini, bu öğrencilerden 67'sinin ise yasağa uymadığı için evlerine gönderildiğini söylemişti.

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