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Dünya

Fransa'da derin kriz! Darbeye ''Demirel'' formülü

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 28 Şubat sürecine benzer şekilde hükümeti kurma görevini en çok oy alana değil 'statüko'ya verdi. İki ay önceki seçimlerden birinci çıkan Sol İttifak'a hükümet kurma görevini vermeyen Macron, merkez sağdan Michel Barnier'yi atadı. Macron'un ‘demokratik iradeyi yok saydığı'nı belirten Sol İttifak, Fransızları yarın düzenlenecek sokak gösterilerine çağırdı.

Akşam Gazetesi6 Eylül 2024 Cuma 08:40 - Güncelleme:
Fransa'da derin kriz! Darbeye ''Demirel'' formülü
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, erken seçimin galibi Sol İttifak'ın ortak adayı Lucie Castets'i reddederek, merkez sağdan eski Dışişleri Bakanı Michel Barnier'yi başbakan olarak atadı.

Erken seçimden yenilgiyle ayrılan ve Paris Olimpiyatları nedeniyle atamayı erteleyen Macron, Ulusal Meclis'te en fazla sandalyenin sahibi olan dört solcu partinin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi'nin (NFP) hükümet kurmasına izin vermedi. Geçen hafta parti liderleri ve parlamentodaki siyasi grupların temsilcileriyle Elysee Sarayı'nda görüşen Macron, seçim sonuçlarını yok sayarak, yeni hükümeti kurma görevini Barnier'ye verdi.

Michel Barnier

SOLDA SOKAK ÇAĞRISI

Fransa cumhurbaşkanı, 'istikrarlı ve kapsayıcı çoğunluk' hükümeti kurmak için müzakerelerin sürdürüleceğini duyurdu. Sol ittifaksa Macron'un tavrına tepki gösterdi. Boyun Eğmeyen Fransa'nın (LFI) lideri Jean-Luc Mélenchon, Elysée tarafından yapılan duyurunun hemen ardından yaptığı açıklamada, Macron'un bu kararıyla, "halkın egemenliğine ve sandıktan çıkan tercihe saygı duymayı reddettiğini" belirtti. Mélenchon, Macron'un kararına karşı yarın için "mümkün olan en güçlü seferberlik" çağrısında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron

KOLTUĞU TEHLİKEDE

Sol ittifak ortağı Boyun Eğmeyen Fransa Partisi'nin (LFI) Macron'u azletme girişimine Fransa'da halkın yüzde 49'u destek veriyor. Fransız anayasasına göre cumhurbaşkanının istediği kişiyi başbakan atama yetkisi bulunuyor. Ancak siyasi geleneklere göre başbakanın en fazla oy alan parti ya da ittifaktan seçilmesi gerekiyor.

DEMİREL FORMÜLÜ

1995'teki seçimlerden zaferle çıkan Necmettin Erbakan, 28 Şubat sürecinde gelen baskılar sonucu Doğru Yol Partisi (DYP) ile kurduğu koalisyon hükümetindeki başbakanlık görevini koalisyon ortağı Tansu Çiller'e devretmek üzere istifa etti. Ancak dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, hükümeti kurma görevini Çiller yerine, Mesut Yılmaz'a verdi. Yılmaz da Bülent Ecevit ile birlikte ANASOL-D Hükümeti'ni kurdu.

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