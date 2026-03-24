İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mart 2026 Salı / 6 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3541
  • EURO
    51,4797
  • ALTIN
    6311.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransa'da dev veri sızıntısı: On binlerce eğitimcinin bilgileri sızdırıldı
Dünya

Fransa'da dev veri sızıntısı: On binlerce eğitimcinin bilgileri sızdırıldı

Fransa Eğitim Bakanlığı'na bağlı yaklaşık 243 bin personelin verilerinin sızdırıldığı bildirildi.

AA24 Mart 2026 Salı 12:51
ABONE OL

Fransa Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık 19 Mart'ta bazı personelinin özel bilgilerini kapsayan güvenlik sorunundan haberdar edildi.

Bakanlığın Bilgi Sistemleri Güvenlik Operasyon Merkezi (COSSIM), kurumun bilgi sisteminde yer alan bilgilerin izinsiz şekilde yayıldığı konusunda uyarı aldı.

Durumun incelenmesi ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması için teknik ekip seferber edildi.

Söz konusu bilgi sistemine 15 Mart'ta yabancı bir hesabın ele geçirilmesiyle izinsiz girildiği düşünülüyor.

İlk incelemelerde, Bakanlığa bağlı yaklaşık 243 bin personelin kimlik, adres, telefon numarası ve izin günleri bilgilerinin sızdırıldığı tespit edildi.

Olayın tespit edilmesinin ardından kriz masası oluşturulurken, söz konusu bilgi sistemine erişim askıya alındı.

İlgili personeli en kısa sürede bilgilendirmeyi hedefleyen Bakanlık, olayla ilgili şikayetçi olmaya hazırlanıyor.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.