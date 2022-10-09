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Dünya

Fransa'da Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın katılımıyla ''Sabah Namazı Gençlik Buluşması''

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fransa'da gurbetçi gençlerle sabah namazında bir araya geldi.

AA9 Ekim 2022 Pazar 13:34 - Güncelleme:
Fransa'da Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın katılımıyla ''Sabah Namazı Gençlik Buluşması''
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Erbaş, Valenton kentindeki Yunus Emre Camisi'nde "Sabah Namazı Gençlik Buluşması" etkinliğine katıldı.

Gençlerle buluşan Erbaş, kılınan namazın ardından cemaate hitap etti.

Mevlid-i Nebi Haftası'nda olduklarını anımsatan Erbaş, "O, bütün insanlığa iyilik getirdi, güzellikleri getirdi, rahmet anlayışını, merhamet anlayışını getirdi. Karanlıkları, karanlıklardan insanları aydınlığa çıkarmak için indirilen kitap olan Kur'an-ı Kerim ile bütün insanlığı aydınlattı." diye konuştu.

Erbaş, Hz. Muhammed'in 23 yıl boyunca bu vazifesini en güzel şekilde yerine getirdiğini ifade etti.

"Hz. Muhammed'in insanlığa kazandırdığı o muazzam değerleri, ilkeleri biz bugün hem yaşamak hem de insanlara tebliğ etmek, insanları o güzelliklere, o kazanımlara davet etmek için varız. Camilerimiz onun için var, mescitlerimiz onun için var. Kur'an-ı Kerim'in okutulduğu yerler, Kur'an ilimlerinin anlaşılmaya çalışıldığı yerler onun için var." diyen Erbaş, namazın önemine dikkati çekti.

Erbaş, Hz. Muhammed'in "Namaz dinin direğidir" sözünü hatırlatarak, namazın insanların bedeni ve ruhu için faydalı olduğunun altını çizdi.

İlk defa 28 yıl önce Fransa'ya geldiğinden bugüne cami sayısı ve cemaatinin arttığını kaydeden Erbaş, "Gençler, çocuklarımız camilerde temel dini bilgilerini öğreniyorlar. Kur'an-ı Kerim öğreniyorlar. Camilerimiz bizim yuvamız gibi olmuş." dedi.

Konuşmasının ardından Erbaş, Valenton'daki caminin yeni binasının inşaat alanında incelemelerde bulundu.

  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş
  • Fransa
  • Sabah Namazı Gençlik Buluşması

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