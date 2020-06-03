AA 03 Haziran 2020 Çarşamba 13:34 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 13:36

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başkentte polis şiddetinin protesto edildiği ve Traore'nin anıldığı söz konusu eylemde 18 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Bu arada, Traore'nin ablası Assa Traore, BFMTV kanalında yaptığı konuşmada, ABD'de siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesine işaret ederek, "Fransa'da durum daha kötü. ABD'de polis görevinden alınıyor, Fransa'da ödüllendiriliyor." dedi.

Dün gösterinin barışçıl şekilde düzenlenirken polisin bir binanın çatışına çıkarak eylemcilere biber gazıyla müdahale ettiğini ifade eden Traore, eylemde çıkan şiddet olaylarından Paris Emniyet Müdürü Didier Lallement'ı sorumlu tuttu.

Paris Valiliğinin gösteri yasağına rağmen dün "Adama İçin Adalet Kolektifi" çağrısıyla Adalet Sarayı önünde gösteri düzenlenmişti. Gösterciler, polis şiddetini protesto etmişti.

Polis gerginlik yaşadığı eylemcilere biber gazıyla müdahale etmişti.



Polis kaynaklarına göre gösteriye 19 bin kişi katılmıştı. Eylemde sarı yelekliler de yer almıştı.

Adama Traore'nin ailesinin talebi üzerine adli tıpta yapılan inceleme sonucunda dün açıklanan raporda, siyahi gencin, polisin müdahalesiyle boğularak öldüğü belirtilmişti.



Traore, 19 Temmuz 2016'da, kimlik kontrolü sırasında yaşanan gerilim sonrası karakola götürülmek üzere bindirildiği polis aracında hayatını kaybetmişti.



Olayın ardından yapılan ilk açıklamalarda, Adama'nın rahatsızlandığı ve ilk yardım ekibine teslim edildiği belirtilmişti. Daha sonra ise Traore'nin, doktor müdahale etmeden önce, polis aracında hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı.



Olaya karışan kolluk kuvvetleriyle ilgili herhangi bir soruşturma açılmazken, yargı sürecinden de sonuç çıkmadı.



Traore'nin ölümü sonrası çok sayıda protesto gösterileri düzenlenmiş, Traore'nin kardeşleri ve aile fertlerinden birçoğu gözaltına alınmıştı. Savcının, Traore'nin polis şiddetiyle değil, enfeksiyon nedeniyle kalp krizi geçirerek ölmüş olabileceği şeklindeki açıklaması üzerine de banliyölerde isyan başlamıştı.