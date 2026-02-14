İSTANBUL 23°C / 13°C
Dünya

Fransa'da Epstein dosyası genişletiliyor: Özel ekip devreye giriyor

Paris Savcılığı, ABD'de kamuoyuna açıklanan milyonlarca belgeyi mercek altına aldı. Jeffrey Epstein dosyalarında adı geçen Fransız vatandaşlarının işlediği olası suçları araştırmak üzere özel bir ekip oluşturuldu.

AA14 Şubat 2026 Cumartesi 22:49 - Güncelleme:
Fransız RFI radyosunun haberine göre, Paris Savcılığı, ABD'de kamuoyuyla paylaşılan 3 milyondan fazla Epstein belgesiyle ilgili yeni bir karar aldı.

Paris Savcılığı, söz konusu belgelerde Fransız vatandaşlarının işlediği olası suçları araştırmak için özel bir ekip kurduğunu açıkladı.

Savcılık ayrıca hapiste 2022'de hayatını kaybeden ve adı Epstein belgelerinde geçen eski manken ajansı yöneticisi Jean-Luc Brunel hakkındaki soruşturma dosyasını baştan inceleyeceğini bildirdi.

Paris Savcılığı, Ulusal Mali Savcılık ve Ulusal Adli Polis Birimi ile işbirliği içinde, yeni soruşturmalar açabilmek amacıyla yeni Epstein belgelerinin incelendiğini belirtti.

Brunel, çocuklara ve modellere yönelik cinsel saldırıda bulunmaktan da suçlanmış, Fransa'da tutuklu bulunduğu hapishanede 2022'de ölü bulunmuştu.

JEFFREY EPSTEIN OLAYI

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

