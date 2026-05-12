12 Mayıs 2026 Salı / 26 Zilkade 1447
Dünya

Fransa'da ''Eurovision yayınlanmasın'' çağrısı

Fransız milletvekili Thomas Portes, bu yıl Avusturya'da düzenlenecek Eurovision Song Contest 2026'na İsrail'in katılımını protesto etmek amacıyla yarışmanın Fransa'da yayınlanmaması çağrısında bulundu.

AA12 Mayıs 2026 Salı 13:01
Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekili Thomas Portes, Ulusal Meclis'te basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bugün başlayacak 70. Eurovision Şarkı Yarışması'nın 160 milyon kişi tarafından izleneceğini hatırlattı.

Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği suçlar nedeniyle İsrail'in tüm çağrılara rağmen yarışmadan men edilmemesine tepki gösteren Portes, "Eurovision, soykırım işleyen İsrail devletine ve hükümetine kırmızı halı sermeye hazırlanırken bugün barışın konuşulduğu, kardeşliği ve halklar arasında dayanışmayı savunan bir yarışma olarak anılmaya devam edebilir mi?" diye sordu.

"İsrail'in Eurovision'da yeri yok" diyen Portes, Gazze'deki soykırımın devam ettiğini, işgal altındaki Batı Şeria'da da sömürgeciliğin hızlandığını vurguladı.

Portes, işlediği suçlar ve hak ihlalleri nedeniyle İsrail'in yarışmaya katılımına tepki göstererek Eurovision'u boykot eden İspanya, Hollanda, Slovenya, İzlanda ve İrlanda'yı tebrik etti.

Ayrıca Portes, Fransa'nın ulusal kamu yayıncısı France Televisions'dan "soykırım işleyen bir devletin operasyonlarını aklamamak" adına Eurovision yayını yapmamasını istedi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 12-16 Mayıs'ta yapılacak 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'ndan İsrail'in çıkarılması için Avrupa genelinde protestolar ve boykot çağrıları artmıştı.

İspanya, İrlanda, İzlanda, Hollanda ve Slovenya, İsrail'in organizasyona kabul edilmesini gerekçe göstererek yarışmayı boykot etme kararı almıştı.

Popüler Haberler
