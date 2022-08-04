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Dünya

Fransa'da felaketin bilançosu belli oldu

Fransa'da yıl başından ağustos ayı başına kadar yangınlar nedeniyle 47 bin 286 hektar yeşil alanın yandığı aktarıldı.

AA4 Ağustos 2022 Perşembe 18:53 - Güncelleme:
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Le Parisien gazetesinin, Avrupa Birliği'nin (AB) yeryüzü gözlem programı Copernicus Atmosfer İzleme Servisinin verilerine dayandırdığı haberine göre, yıl başından bu yana Fransa'da 47 bin 286 hektar yeşil alan zarar gördü.

Haberde, bunun Paris'in 4 katından fazla büyük bir alana denk geldiği kaydedildi.

Yangınlarda hayatını kaybeden olmadı.

2000 yılından bu yana Fransa'da en çok yeşil alanın zarar gördüğü yıl, 43 bin 602 hektar ile 2019 olmuştu.

Sıcak hava dalgasının etkisi altına giren Fransa'da yaklaşık 2 bin 500 itfaiyecinin yangın riskine karşı tetikte olduğu kaydedildi.

Senato'nun dün yayımladığı raporuna göre, 2050 yılına kadar ülkenin Akdeniz vilayetlerinde yanan yeşil alan yüzde 80 artabilir.

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