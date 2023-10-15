Fransa'da Filistin'e destek yasağı Danıştaya taşıındı

Avukat Vincent Brengarth, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Filistin yanlısı gösterilere yönelik genel ve mutlak yasak kararının gösteri hakkını tamamen göz ardı ettiğini belirtti.

Brengarth, söz konusu yasak kararı için yürütmeyi durdurma talebiyle dün Danıştaya başvurduklarını açıkladı.

Vincent Brengarth, başvuruyu avukat Jim Villetard'le Filistin İçin Hareket Derneği adına yaptıklarını ifade etti.

POLİS PARİS'TE FİLİSTİN YANLISI 752 GÖSTERİCİYE PARA CEZASI KESTİ

Paris Emniyet Müdürlüğünün verilerine göre, polis dün Paris'te Filistin'e destek için düzenlenen gösteriye katılan 752 kişiye para cezası kesti.

Yerel makamlar, farklı kentlerde İsrail'e destek gösterilerine izin verirken, bu hafta önce Lyon, Marsilya ve Paris'teki Filistin'e destek gösterilerini "kamu düzenini bozma riski taşıdığı" gerekçesiyle yasaklamıştı.

Ardından Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, valilere Filistin'e destek amaçlı bütün protestoları "kamu düzenini bozabilecekleri" gerekçesiyle yasaklamaları talimatında bulunmuştu.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724'ü çocuk, 458'i kadın 2 bin 329 kişinin öldüğünü, 9 bin 42 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 56 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da bir gazeteci yaşamını yitirmişti.