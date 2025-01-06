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Dünya

Fransa'da fırtına alarmı! 19 vilayette seviye turuncuya yükseltildi

Fransa'da Floriane Fırtınası nedeniyle 19 vilayette alarm seviyesi turuncuya yükseltildi.

AA6 Ocak 2025 Pazartesi 14:13 - Güncelleme:
Fransa'da fırtına alarmı! 19 vilayette seviye turuncuya yükseltildi
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Fransız meteoroloji ajansı Meteo France, Atlantik kıyılarından gelen Floriane Fırtınası'nın ülkenin kuzeyindeki Vendee vilayetinden başlayarak başkent Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesi üzerinde etkili olacağını bildirdi.

Fırtına nedeniyle Maine-et-Loire, Indre-et-Loire, Sarthe, Loir-et-Cher, Loiret, Eure-et-Loir, Yvelines, Essonne, Val-d'Oise, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Hauts-de-Seine, Paris, Seine-et-Marne, Aisne, Marne, Meuse, Ardennes ve Loire et Rhone'da turuncu alarm verildi.

Saatteki hızı 110 kilometreyi bulacağı tahmin edilen Floriane Fırtınası'nın, akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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