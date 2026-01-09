İSTANBUL 9°C / 6°C
Dünya

Fransa'da fırtına: Yüz binlerce ev elektriksiz kaldı

Fransa'nın kuzey ve doğu kesiminde etkili olan Goretti Fırtınası nedeniyle 380 bin hane elektriksiz kaldı.

AA9 Ocak 2026 Cuma 11:37
Fransa'da fırtına: Yüz binlerce ev elektriksiz kaldı
Ülkenin kuzeyinde ve doğusunda dün akşamdan bu yana etkisini sürdüren Goretti Fırtınası hayatı olumsuz etkiledi.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo France'ın açıklamasına göre, dün kuvvetli rüzgar riski nedeniyle 32 vilayette "turuncu alarm" seviyesi verildi.

Saate yaklaşık 200 kilometreye ulaşan rüzgar hızı, ülkenin kuzeyindeki Gatteville'de 213 kilometre olarak kayıtlara geçti.

Ülkenin elektrik altyapısı ve bakımından sorumlu kuruluşu Enedis, başta Normandiya bölgesi olmak üzere ülke genelinde 380 bin hanede elektrik kesintisi yaşandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Goretti Fırtınası nedeniyle 6 kişinin hafif yaralandığını bildirdi.

Öte yandan, Normandiya bölgesi dahil ülkenin kuzeyinde birçok tren seferi iptal edildi.

Ülkede 21 vilayette kuvvetli rüzgar nedeniyle "turuncu alarm" devam ediyor.

