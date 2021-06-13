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Dünya

Fransa'da Genelkurmay Başkanı görevinden ayrılıyor

Fransa'da Genelkurmay Başkanı François Lecointre, görevinden ayrılıyor.

AA13 Haziran 2021 Pazar 15:02 - Güncelleme: 13 Haziran 2021 Pazar 15:06
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Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Lecointre'ın birkaç ay önce görevi 14 Temmuz'da bırakmak istediğine dair istifasını sunduğu belirtildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un istifasını kabul ettiği Lecointre'a görevindeki 4 yıl boyunca sürdürdüğü sonsuz çaba için teşekkür ettiği aktarıldı.

Lecointre'ın yerini Kara Kuvvetleri Komutanı General Thierry Burkhard alacak.

Temmuz 2017'de görevde olan General Lecointre da çıktığı televizyon programında kendi isteğiyle istifa ettiğini, göreve geldiğinden bu yana 4 yıl görev süresinin yeterli olduğunu düşündüğünü belirtti.

Macron'un cumhurbaşkanı olmasından 3 ay sonra göreve gelen Lecointre, bir siyasetçiyle ilişkilendirilmek istemediğini söyledi.

General Lecointre'ın selefi Pierre de Villiers, Temmuz 2017'de bütçe kısıtlamaları ve reformları gerekçe göstererek istifa etmişti.

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