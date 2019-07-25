Fransa'da gösteri uçağı yol kenarına düştü
Fransa´da gösteri uçağı, havalimanına inişi sırasında yol kenarına düştü.
- DHA
Olay, Fransa´nın güneyinde bulunan Perpignan şehrinin Rivesaltes Havalimanı´nda meydana geldi. Fransa Hava Kuvvetleri´ne bağlı, `Patrouille de France´ birimine ait gösteri uçağı havalimanına iniş yaparken yol kenarına düştü.
Uçağın pilotunun yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Düşüşün ardından alev alan uçağa itfaiye ekipleri müdahale ederken, uçağın düştüğü yol trafiğe kapatıldı.
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