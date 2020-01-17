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Dünya

Fransa’da grev yapan işçilerin maaşı kesilecek

Fransa’da bir süredir devam eden emeklilik reformu karşıtı grevler işçilerin gelirini etkileyecek. Aralık ayında grev için izin günlerini kullanan işçilerin Ocak ayında her grev günü için maaşından kesinti yapılacak.

IHA17.01.2020  17:08 - Güncelleme: 17.01.2020  17:12

Fransa’da reform karşıtı grevler ülke tarihinde rekor kırarak 40 günü geçerken işçilerin maaş kaygısı gündeme geldi. İş kanununa göre ücretli izin günlerini grev için kullanma hakkı olan işçilerin Ocak’ta greve devam etmesi durumunda şirketlerin yanı sıra kendi bütçelerini de derinden etkileyeceği öğrenildi. İşçi sendikaları Ocak ayında greve devam edeceklerini duyururken işçilerin Ocak ayı için alacağı maaşın kimisi için sıfıra yakın olacağı bildirildi. Kesinti durumunda işçilere kalan son ihtimalin şirketin kabul etmesi durumunda kesintileri tüm seneye yaymak olduğu öğrenildi. Kesintilerin diğer aylar üzerinden azar azar yapılmasını talep eden sendikaların toplu taşımacılık şirketlerince kesinlikle kabul etmediği duyuruldu.

Öte yandan sendikalar şirketlerin kabul etmeyişini "grev yapan işçilere ceza" olarak nitelendirdi.

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