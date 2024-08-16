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Dünya

Fransa'da gündem yeni başbakan! Macron siyasi parti liderleri ile görüşecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, erken genel seçimlerde hiçbir partinin salt çoğunluğu elde edememesi üzerine 23 Ağustos'ta siyasi parti liderleri ve parlamento grup başkanları ile görüşeceği ve bu görüşmelerin ardından başbakan atayacağı bildirildi.

AA16 Ağustos 2024 Cuma 17:48 - Güncelleme:
Fransa'da gündem yeni başbakan! Macron siyasi parti liderleri ile görüşecek
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Ulusal basının Elysee Sarayından yapılan açıklamaya dayandırdığı haberlerde, Cumhurbaşkanı Macron'un, parlamento grup başkanları ve parti liderlerini 23 Ağustos'ta görüşmeye çağırdığı ifade edildi.

30 Haziran ve 7 Temmuz'daki erken genel seçimlerin ardından 2024 Paris Olimpiyatları boyunca askıya aldığı hükümet kurma süreci için daha önce ağustos ortasını işaret eden Macron'un, 23 Ağustos'ta gerçekleştireceği "bir dizi istişarenin ardından başbakan atayacağı" belirtildi.

Fransız halkının seçimlerde "değişim ve geniş tabanlı uzlaşı arzusunu" belirttiğine işaret edilen haberlerde, görüşmelerin "ülkeye hizmet etmek için mümkün olan en geniş ve en istikrarlı çoğunluğu oluşturmak" için yapılacağı kaydedildi.

SOL İTTİFAK KİMİ İSTİYOR?

Seçimlerde Ulusal Meclis'te en fazla sandalye sayısına ulaşan 4 partinin oluşturduğu solcu Yeni Halk Cephesi (NFP), Macron'a, ortak adayları olan Lucie Castets'i başbakan olarak ataması çağrısını yineledi.

NFP'nin en büyük partisi Boyun Eğmeyen Fransa'nın (LFI) koordinatörü Manuel Bompard X hesabından yaptığı paylaşımda, "Macron, parlamento seçimlerindeki yenilgisinin ardından 23 Ağustos'ta ülkenin siyasi güçlerini kabul etmek istiyor. Yeni Halk Cephesi olarak hep birlikte oraya giderek Macron'dan sandık sonuçlarına saygı göstermesini ve Lucie Castets'i başbakan olarak atamasını talep edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

HİÇBİR PARTİ SALT ÇOĞUNLUĞU ELDE EDEMEDİ

Fransa'da Macron'un kararıyla gidilen erken genel seçimlerde solcu NFP ittifakı, Ulusal Meclis'te en fazla sandalye sayısına ulaşmış ancak hiçbir parti ya da ittifak salt çoğunluğu elde edememişti.

Macron, ülkenin 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde ev sahipliği yaptığı 2024 Paris Olimpiyatları boyunca başbakan atamayacağını belirterek, hükümet kurma süreci için ağustos ortasını işaret etmişti.

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