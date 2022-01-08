İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ocak 2022 Cumartesi / 5 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,8073
  • EURO
    15,7787
  • ALTIN
    797.307
  • BIST100
    2033.32
Dünya

Fransa'da günlük vaka sayıları açıklandı

Fransa'da, son 24 saatte 303 bin 669 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 142 kişi ise hayatını kaybetti.

AA8 Ocak 2022 Cumartesi 22:46 - Güncelleme: 8 Ocak 2022 Cumartesi 22:46
ABONE OL

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 142 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 125 bin 348'e çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 303 bin 669 artışla 11 milyon 815 bin 121'e yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 821'i yoğun bakımda olmak üzere 21 bin 721 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 53 milyon 239 bin 828'e ulaştı, 52 milyon 4 bin 661 kişiye ikinci doz aşı uygulandı.

28 milyon 210 bin 956 kişi de üçüncü doz aşısını yaptırdı, böylece ülke nüfusunun yüzde 77,1'i aşılarını tamamlamış oldu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.