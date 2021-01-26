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Dünya

Fransa'da halk, çalışma koşullarını protesto etmek için meydanlara döküldü

Fransa'da öğretmenler ve okul hemşireleri, çalışma koşullarını protesto etmek için greve gitti.

AA26 Ocak 2021 Salı 17:50 - Güncelleme: 26 Ocak 2021 Salı 17:50
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Sendikaların çağrısıyla, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının getirdiği sağlık krizini yönetemediği ve çalışma koşullarını iyileştirmediği gerekçesiyle ülke genelinde öğretmenler ve okul hemşireleri bir günlük grev başlattı.

Fransa genelinde öğrenciler, öğretmen ve okul hemşirelerinin grevine destek vermek için protesto gösterileri düzenledi.

Başkent Paris'teki protesto gösterisine katılan eğitim çalışanları, Lüksemburg Bahçelerinden Grenelle Caddesi'ne yürüdü.

Eğitim Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, ülke genelinde öğretmenlerin yüzde 11'i greve katıldı.

Fransa'da öğretmen maaşları, diğer Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) üyesi ülkelerdeki öğretmenlere göre yüzde 7 daha düşük.

Bakanlık, geçen kasımda, 2021'de özellikle yeni öğretmen maaşlarına zam yapılacağını duyurmuştu.

Sendikalar ise emeklilik reformu sırasında söz verildiği gibi tüm öğretmenleri kapsayan zam talep ediyor.

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