Fransa'da hastanelere siber saldırı: Fidye istiyorlar

18 Şubat 2021 Perşembe 11:12 - Güncelleme: 18 Şubat 2021 Perşembe 11:12

Fransa'nın Rhone bölgesinde hackerlar, hastanelerin bilgi işlem servislerinde RYUK adı verilen zararlı yazılımı aktif hale getirerek verileri şifreledi.

KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

Siber saldırıya uğrayan hastanelerde, hastalara dair gerekli bilgi alışverişinin sağlanması ve operasyonların sağlıklı yürütülebilmesi için kriz masası oluşturuldu.

AŞILAMALAR SÜRÜYOR

TRT Haber'in haberine göre, koronavirüse karşı sürdürülen aşılamaların bu süreçte sekteye uğramadığı bildirildi.

Ancak bazı ameliyatların ertelendiği ve hastaların gereken durumlarda başka bölgelere sevk edilebileceği belirtildi.

Bilgisayar korsanları, şifreledikleri dosyaların tekrar erişime açılması için belirli miktarlarda para ödenmesini talep ediyor.