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Dünya

Fransa'da helikopter düştü! Ölü ve yaralılar var

Fransa'nın Isere kentinde 5 kişiyi taşıyan helikopter düştü. Yaşanan kaza sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti.

AA12 Eylül 2021 Pazar 20:33 - Güncelleme: 12 Eylül 2021 Pazar 20:33
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Isere Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Villars de Lans bölgesine kurtarma operasyonuna giden mürettebat dahil 5 kişiyi taşıyan sivil güvenlik helikopterinin düştüğü belirtildi.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü ifade edilen açıklamada, kazanın nedeninin henüz belirlenemediği kaydedildi.

Diğer yandan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kazada yaşamını yitiren sivil güvenlik teknisyeninin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Yerel Dauphine Libere gazetesi ise helikopterdeki diğer 4 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

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