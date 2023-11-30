İSTANBUL 13°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Kasım 2023 Perşembe / 17 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,859
  • EURO
    31,6027
  • ALTIN
    1891.92
  • BIST100
    8026.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransa'da hükümet üyelerine mesajlaşma uygulamaları yasağı
Dünya

Fransa'da hükümet üyelerine mesajlaşma uygulamaları yasağı

Fransa'da hükümet üyelerine, Telegram, WhatsApp ve Signal uygulamalarını kullanmamaları talimatı verildi.

AA30 Kasım 2023 Perşembe 12:48 - Güncelleme:
Fransa'da hükümet üyelerine mesajlaşma uygulamaları yasağı
ABONE OL

Le Figaro'nun haberine göre, Başbakanlık Ofisinden servis edilen genelgede, hükümet temsilcilerinden Telegram, WhatsApp ve Signal gibi mesajlaşma uygulamalarını telefonlarından silmeleri istendi.

Gizli bilgiler içeren görüşmeler için "güvenliğin güçlendirilmesi" amaçlanan genelgede, hükümet üyelerinin en geç 8 Aralık'a kadar yerli Olvid mesajlaşma uygulamasını kurmaları gerektiği kaydedildi.

Genelgede, Olvid uygulamasının Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenlik Ajansından (ANSSI) "birinci seviyede güvenlik sertifikası alan tek uygulama" olduğu belirtildi.

Olvid yazılım şirketi, 2019'da iki Fransız siber güvenlik uzmanı tarafından kurulmuştu.

  • gizlilik önlemi
  • iletişim yönetimi
  • fransa

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.