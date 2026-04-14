  Fransa'da ihalede yolsuzluk! Elysee Sarayı'nda arama yapıldı
Dünya

Fransa'da ihalede yolsuzluk! Elysee Sarayı'nda arama yapıldı

Fransa'da kamu ihalesinde yolsuzluk şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında, Elysee Sarayı'nda arama yapıldığı belirtildi.

AA14 Nisan 2026 Salı 16:50 - Güncelleme:
Le Figaro gazetesinin soruşturmaya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanlığı ile anma törenleri organize eden Shortcut isimli bir şirkete verilen kamu ihalelerinde yolsuzluk yapıldığı şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında, mali polis Elysee Sarayı'nda arama yaptı.

Kaynaklar, soruşturmanın 2002-2024 yıllarında Shortcut şirketi ile Cumhurbaşkanlığı arasında yapılan sözleşmelere ilişkin olduğunu ve bu tarihlerde kamu ihalelerinin sürekli aynı şirkete verilmesinde yolsuzluk ihtimalinin araştırıldığını belirtti.

Şirketle anlaşmaya varılan her bir törenin maliyetinin yaklaşık 2 milyon avro olduğu tahmin edilirken Elysee kaynaklarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

  • Fransa ihalesi
  • kamu yolsuzluk
  • Elysee arama

