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Dünya

Fransa'da iki jet havada çarpıştı

Fransa'nın kuzeydoğusundaki Haute-Marne vilayetine bağlı Saint-Dizier'de gösteri provası uçuşu gerçekleştiren iki jet havada çarpıştı.

AA26 Mart 2025 Çarşamba 13:29 - Güncelleme:
Fransa'da iki jet havada çarpıştı
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Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, X hesabından yaptığı paylaşımda, Saint-Dizier'deki 113. Hava Üssü yakınlarında iki Alpha Jet uçağının gösteri provası uçuşu sırasında kaza meydana geldiğini duyurdu.

Bakan Lecornu, kazaya karışan 3 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, çarpışan jetlerden fırlatma koltuklarını kullanarak kurtulan 2 pilot ile bir kişi, bilinçleri açık şekilde bulunarak hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan jetlerden biri ormanlık bir alana diğeri ise sanayi bölgesinde bulunan bir çimento fabrikasının yakınına düştü. Çimento fabrikası yakınlarına düşen jetin alev aldığı ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği belirtildi.

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