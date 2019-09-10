Fransa’da 'ılımlı İslam' rezaleti!  

Eva Janadin ve Anne-Sophie Monsinay, Fransa’nın başkenti Paris’te kadınlar ve erkeklerin yer aldığı bir cemaate namaz kıldırarak ülkede bu anlamda bir ilki gerçekleştirmiş oldu. AFP muhabiri, kiralanan bir odada yapılan ibadet sırasında kadınlar ve erkeklerin karışık saf tuttuğunu, kadın imamların aralarında başörtülülerin de olduğu gruba başları açık halde imamlık yaptığını aktardı.

MÜSLÜMANLAR TEPKİLİ

İbadet sırasında kayda alınan görüntülerde Kur’an-ı Kerim’in seccadelerin üzerine konduğu görüldü. Le Parisien’e konuşan Monsinay, ‘Aydınlanmış İslam’ın Sesi’ adlı bir hareket başlattıklarını belirtirken, Janadin ise “Modernitenin başarısını benimsemiş bir Fransız İslam’ını inşa etmeye katkı sunuyoruz” dedi. Ilımlı İslam adı altında İslami değerleri hedef alan skandala ülkedeki Müslümanlardan sert tepki geldi. Sosyal medyadan uygulamayı eleştiren Fransa’daki Müslümanlar, iki kadının İslami değerlere saldırdığını savundu.