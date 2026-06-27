İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Haziran 2026 Cumartesi / 12 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,66
  • EURO
    53,1528
  • ALTIN
    6130.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransa'da ırkçı gece kulübü krizi! Araplara söyledikleri sözler için yargılanacaklar
Dünya

Fransa'da ırkçı gece kulübü krizi! Araplara söyledikleri sözler için yargılanacaklar

Fransa'nın Aveyron vilayetine bağlı Rodez kentindeki bir gece kulübünde, aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen'i hedef göstererek Araplara yönelik ırkçı ve nefret dolu ifadeler kullanan 3 kişi hakkında dava açıldı. Sosyal medyaya yansıyan 'Marine iktidara, Araplar mezbaha' şeklindeki tepki çeken görüntüler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, polise ifade veren şüpheliler alkollü olduklarını savunarak kendilerini savundu.

AA27 Haziran 2026 Cumartesi 13:35 - Güncelleme:
Fransa'da ırkçı gece kulübü krizi! Araplara söyledikleri sözler için yargılanacaklar
ABONE OL

Ulusal basındaki haberlere göre, Aveyron'a bağlı Rodez kentinde Araplara yönelik ırkçı ifadelerin kullanıldığı gece kulübünde bulunan 3 kişi, bu hafta polise ifade verdi.

Bu kişiler, hiçbir siyasi güdü olmaksızın alkolün etkisiyle hareket ettiklerini savundu.

Rodez Cumhuriyet Savcısı Nicolas Rigot-Muller, 3 kişinin "ırkçı saikle nefrete tahrik" suçlamasıyla 17 Şubat 2027'de yargılanacağını belirtti.

- OLAY

Rodez'deki gece kulübünde 5 Haziran'da birçok kişi, aşırı sağcı Fransız siyasetçi Marine Le Pen'i kastederek "Marine iktidara, Araplar mezbaha" ifadelerini kullanmıştı.

O anlara ait görüntüler, sosyal medyaya yansımış, tepki çeken görüntülerle ilgili solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinden Aveyron Milletvekili Laurent Alexandre, suç duyurusunda bulunmuştu.

Olayla ilgili "nefrete ve şiddete tahrik etme" iddiasıyla 20 Haziran'da soruşturma başlatılmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Havai fişek fabrikasında dehşet! Patlamanın görüntülerine ulaşıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.