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Dünya

Fransa'da İsrailli firmalara kısıtlama! Bazı stantlar ziyarete kapatıldı

Eurosatory kapsamında Fransa'da düzenlenen savunma fuarında bazı İsrailli firmalara ait stantların ziyaretçilere kapatıldığı bildirildi.

AA15 Haziran 2026 Pazartesi 15:27 - Güncelleme:
Fransa'da İsrailli firmalara kısıtlama! Bazı stantlar ziyarete kapatıldı
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Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Villepinte'te başlayan uluslararası savunma fuarı Eurosatory, 19 Haziran'a kadar devam edecek.

Bu yıl, İsrail menşeli taarruz silahlarının sergilenmesinin yasaklandığı fuarda, bazı İsrailli firmaların da stantları ziyarete kapatıldı.

Söz konusu stantların etrafının üzeri kumaşla kaplı levhalarla çevrelendiği görüldü.

- FUAR, FİLİSTİN DESTEKÇİLERİNİN EYLEMİYLE BAŞLADI

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle son yıllarda İsrailli firmaların, Eurosatory'e katılması tepki çekerken, bu yıl fuar, Filistin destekçilerinin eylemiyle başladı.

Fransa, bu yıl, İsrail menşeli taarruz silahlarının fuarda sergilenmesini yasaklamıştı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, 2 Haziran'da France 2 kanalında, İsrail silahlarının fuarda sergilenmesine ilişkin "Fuarın organizatörlerine, yalnızca savunma malzemelerinin sergilenebileceğini bildirdik." demişti.

  • Savunma fuarı
  • İsrailli firmalar
  • Eurosatory kısıtlaması

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