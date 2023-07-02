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Dünya

Fransa'da isyan dinmiyor: 45 bin kolluk kuvveti görevine devam edecek

Fransa'da polisin bir genci öldürmesinin ardından başlayan protestolar nedeniyle bu akşam da 45 bin polis ve jandarmanın görev alacağı belirtildi.

AA2 Temmuz 2023 Pazar 20:55 - Güncelleme:
Fransa'da isyan dinmiyor: 45 bin kolluk kuvveti görevine devam edecek
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Nanterre kentinde polisin 17 yaşındaki Nael M. isimli genci öldürmesine tepki gösteren gençler her gece sokağa iniyor.

Fransız basınındaki haberlere göre, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin öğleden sonra yönettiği güvenlik toplantısında gösteriler kapsamında bu akşam da ülke genelinde 45 bin kolluk kuvvetini görevlendirme kararı aldı.

Darmanin, bu toplantı sırasında talimatlarını kesin bir şekilde yineleyerek, mümkünse yeni gözaltılar yapılmasını talep etti.

Fransa genelinde 30 Haziran ve 1 Temmuz'da da 45 bin polis ve jandarma görevlendirilmişti.

BELEDİYE BAŞKANLARINA GÖSTERİ ÇAĞRISI

L'Hay-les-Rose Belediye Başkanı Vincent Jeanbrun'ın evine gece yapılan saldırı sonrası, Fransa Belediye Başkanları Derneği Başkanı David Lisnard, yarın tüm belediye başkanlarını ve vatandaşları belediye binalarının önünde toplanmaya çağırdı.

Lisnard, son saatlerde 147 belediye binasının veya belediyeye ait binaların saldırıya uğradığını belirterek, bunun ülke tarihinde bir ilki teşkil ettiğini vurguladı.

Öte yandan, soyadı belirtilmeyen Nael'in büyükannesi Nadia, eylemcilere sakinlik çağrısında bulundu.

MARSİLYA'DA GÖSTERİ DÜZENLEMEK YASAKLANDI

Bu arada, dün gece gösterilerin en sıcak geçtiği kentlerden olan Marsilya'da gösteri düzenlemek yasaklandı. Marsilya'da toplu taşıma seferleri yerel saatle 18.00'den itibaren iptal edildi.

FRANSA'DAKİ ŞİDDETLİ PROTESTOLAR

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki Nael M. adlı sürücüyü öldürmüştü.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti.

Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

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