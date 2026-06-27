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Dünya

Fransa'da ''klima'' savaşı! Stoklar tükendi, mağazalara hücum ettiler

Fransa'da rekor seviyelere ulaşan aşırı sıcaklar, hayatı durma noktasına getirirken soğutma cihazlarına olan talebi patlattı. Ülke genelindeki mağazalarda vantilatör ve klima stokları tamamen tükenirken, yeni gelen ürünleri alabilmek için sabah saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar arasında zaman zaman itiş kakış yaşandı.

IHA27 Haziran 2026 Cumartesi 14:01 - Güncelleme:
Fransa'da ''klima'' savaşı! Stoklar tükendi, mağazalara hücum ettiler
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Avrupa ülkeleri kavurucu sıcaklarla boğuşuyor. Fransa'da etkisini sürdüren ve rekor seviyelere ulaşan aşırı sıcaklar, vantilatör ve klimalara talebi arttırdı.

Mağazalarda stoklar tükenirken, soğutucu bulmak imkansız hale geldi. Indre-et-Loire ilindeki Chambray-les-Tours'ta vantilatör ve klima alabilmek için sıraya giren kalabalık, mağazanın açılmasıyla içeri hücum ederek birlikte birbiriyle yarıştı.

Farklı alışveriş merkezlerindeki mağazalarda da vantilatör ve klima için itiş kakış yaşandı. Soğutucu cihazlar saniyeler içinde tükendi.

Fransa'nın 37 ilinde bugün aşırı sıcaklar nedeniyle kırmızı alarm verildi.

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