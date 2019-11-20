19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,715
  • 6,3315
  • 270.123
  • 107529
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Fransa'da korkunç olay: Avcı köpekleri hamile kadını öldürdü

Fransa'nın kuzeyinde hamile bir kadın avcı köpeklerinin saldırısında aldığı yaralar sonucu öldü.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Soruşturmayı yürüten yetkililer, 29 yaşındaki hamile kadının Villiers- Cotterêts şehri yakınlarında kendi köpekleriyle ormanda yürüyüş yaptığı sırada, bölgede bir grup avcının da 'hound' cinsi köpeklerle avlanmakta olduğunu söyledi.
 
Savcı Frederic Trinh, birkaç avcı köpeğinin 'kadını kol ve bacaklarıyla başından ısırdığını' ifade etti. Otopsi raporunda kadının yaralar sonucu öldüğü belirtildi.
 
Polis olayla ilgili 'adam öldürme' suçlamasıyla soruşturma açtı.
 
Saldırıdan hangi köpeğin sorumlu olduğunun anlaşılması için 93 köpek üstünde test yapıldı.
 
Testten geçen köpekler arasında kadına ait beş köpek de var.
 
Savcılığın açıklamasına göre kadın olaydan önce kocasını arayıp bir grup köpeğin kendisine saldırmasından korktuğunu söyledi. Kocasının daha sonra köpeklerin inleme seslerini takip ederek kadının cesedini bulduğu bildirildi.
 
Yerel Le Courrier Picard gazetesi, köpeklerin geyik avında olduğunu yazdı.
 
Hayvan hakları aktivisti Fransız aktris Brigitte Bardot, Fransız yetkililere 'avcı köpeklerinin hepsine bu mevsim yasak getirilmesi' çağrısında bulundu.
 
Fransız avcılık derneği ise yazılı açıklamalarında 'kadının ölümünden avcı köpeklerinin sorumlu olduğuna dair bir kanıt bulunmadığını' söyledi.
 
(BBC Türkçe)

Ünlü aktör kızına dehşeti yaşattı! Sosyal medyada tepki yağdı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Irak’ın kuzeyinde 10 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyinde 10 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

İstanbul'da hastanede yangın paniği

İstanbul'da hastanede yangın paniği

Adana'da kaldırımda EYP patladı

Adana'da kaldırımda EYP patladı

Evlatlık gittikleri İzlanda'da 30 yıl sonra gerçeği öğrendiler: Film gibi buluşma

Evlatlık gittikleri İzlanda'da 30 yıl sonra gerçeği öğrendiler: Film gibi buluşma

Korkunç olay: Avcı köpekleri hamile kadını öldürdü

Korkunç olay: Avcı köpekleri hamile kadını öldürdü

Ablanın kardeş feryadı

Ablanın kardeş feryadı

Genç kız tıka basa dolu yolcu minibüsünde böyle düştü

Genç kız tıka basa dolu yolcu minibüsünde böyle düştü
 

POPÜLER HABERLER

İşte 300 bin TL ödülle aranan terörist ile beraberindekilerin yakalanma anı!

İşte 300 bin TL ödülle aranan terörist ile beraberindekilerin yakalanma anı!

Bunu yiyen kışın üşümüyor, yapımı 3 gün sürüyor

Bunu yiyen kışın üşümüyor, yapımı 3 gün sürüyor

Skandal patladı! Büyük sırrın açığa çıkmasıyla ortalık karıştı

Skandal patladı! Büyük sırrın açığa çıkmasıyla ortalık karıştı

Mecliste sürpriz görüşme işte ilk kareler

Mecliste sürpriz görüşme işte ilk kareler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA