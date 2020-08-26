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Dünya

Fransa'da koronavirüs günlük yeni vaka sayısı yüksek seviyede

Fransa'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 3 bin 304 vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 248 bin 158'e ulaştığı bildirildi.

İHA26 Ağustos 2020 Çarşamba 00:11 - Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 00:11
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Avrupa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında ikinci dalga endişesi giderek büyüyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Covid-19 salgınında ülke genelinde son 24 saatte 3 bin 304 vaka kaydedilmesi ile toplam vaka sayısının 248 bin 158’e yükseldiği bildirildi. Açıklamada, 4 bin 600 kişinin hastanede tedavi edildiği belirtildi. Ülke genelinde son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 22 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısının da 30 bin 544’e ulaştığı kaydedildi.

Ülkede artan vaka sayıları ardından Marsilya kentinde maske zorunluluğunun kapsamı genişletildi. Kamuya açık kapalı alanda maske zorunluluğunun bulunduğu kentte yarından itibaren 11 yaş üstü herkesin kamuya açık tüm alanlarla maske takması zorunlu kılındı. Fransa’nın güneydoğusunda Akdeniz sahilinde bulunan Marsilya’da bar, restoran ve tüm gıda malzemesi satılan iş yerlerinin yerel saat ile 23.00-06.00 arası kapalı kalmasına karar verildi.

Öte yandan ülke genelinde 20 Temmuz’dan beri kamuya açık kapalı alanlarda maske mecburiyeti getirilmiş, daha sonra vaka sayısının artışı ile farklı şehirlerde yoğun bölgelerde maskesiz dolaşmak yasaklanmıştı.

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