İSTANBUL 13°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Nisan 2021 Pazartesi / 7 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,09
  • EURO
    9,7574
  • ALTIN
    460.637
  • BIST100
    1377.23
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 449 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 449 kişi hayatını kaybetti

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 449 kişi yaşamını yitirdi.

AA19 Nisan 2021 Pazartesi 21:58 - Güncelleme: 19 Nisan 2021 Pazartesi 21:59
ABONE OL

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı 6 bin 696 artışla 5 milyon 296 bin 222'ye yükseldi.

Son 24 saatte 449 kişi hayatını kaybetti, can kaybı 101 bin 209'a çıktı.

Hastanelerde 5 bin 970'i yoğun bakımda olmak üzere 31 bin 214 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 1132 artışla 321 bin 889'a ulaştı. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 9,8'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 12 milyon 751 bin 98'e çıktı, bunlardan 4 milyon 675 bin 8'ine ikinci doz uygulandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.