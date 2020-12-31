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Dünya

Fransa'da Kovid-19 vakaları arttı

Fransa'da açıklanan rakamlara göre son 24 saatte 19 bin 927 Kovid-19 vakası görüldü.

AA31 Aralık 2020 Perşembe 23:28 - Güncelleme: 31 Aralık 2020 Perşembe 23:28
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Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 19 bin 927 vaka tespit edildi ve 252 kişi hayatını kaybetti.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 252 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 64 bin 632'ye çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı, 19 bin 927 artışla 2 milyon 620 bin 425'e yükseldi.

Hastanelerde 2 bin 634'ü yoğun bakımda olmak üzere 24 bin 440 kişinin tedavisi sürüyor.

İyileşenlerin sayısı 1176 artışla 194 bin 221'e ulaştı.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 3,2'ye yükseldi.

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