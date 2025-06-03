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Dünya

Fransa'da Kur'an'a çirkin saldırı!

Fransa'nın Rhone vilayetine bağlı Villeurbanne kentinde, camiye giren bir kişinin, burada Kur'an-ı Kerim yaktıktan sonra kaçtığı belirtildi.

AA3 Haziran 2025 Salı 16:20 - Güncelleme:
Fransa'da Kur'an'a çirkin saldırı!
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Fransa'da bir kişi camide Kur'an-ı Kerim yaktıktan sonra kaçtı.

Rhone Camileri Konseyinden (CMR) yapılan yazılı açıklamada, Villeurbanne'daki Errahma Camisi'nin, 2 Haziran'da, Müslüman karşıtı (İslamofobik) eylemin hedefi olduğu ifade edildi.

Açıklamada, sabah namazından 20 dakika önce yerel saatle 03.45 sularında bir kişinin camiye girerek Kur'an-ı Kerim yaktığı aktarıldı.

Söz konusu kişinin yaktığı Kur'an-ı Kerim'i caminin önüne bırakarak kaçtığı kaydedilen açıklamada, "Bu alçak eylem, nefrete dayalı saldırı serisinin bir parçası. Bu eylem, Fransa'da Müslüman vatandaşlara yönelik endişe verici ve giderek düşmanlaşan ortamı açıkça gösteriyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Kur'an-ı Kerim'e yönelik bu saygısız eylem kınanırken, ilgili makamlardan failin kimliğinin tespit edilerek hakkında adli işlemlerin başlatılması istendi.

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