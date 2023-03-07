İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mart 2023 Salı / 15 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,9233
  • EURO
    20,0206
  • ALTIN
    1108.25
  • BIST100
    5381.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

Fransa'da kuş gribi tespit edildi

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (WOAH), Fransa'nın başkenti Paris yakınlarında kızıl tilkilerde yüksek derecede bulaşıcı H5N1 kuş gribi tespit edildiğini bildirdi.

IHA7 Mart 2023 Salı 19:30 - Güncelleme:
Fransa'da kuş gribi tespit edildi
ABONE OL

Fransa'da kuş gribi tespit edildi. Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (WOAH) tarafından yapılan açıklamada, Fransa'nın başkenti Paris yakınlarında kızıl tilkilerde yüksek derecede bulaşıcı H5N1 kuş gribi tespit edildiği bildirildi.

WOAH'nun Fransız yetkililere dayandırdığı raporda, ölü martıların bulunduğu bölgenin yakınındaki Meaux'daki bir doğa koruma alanında 3 tilkinin de ölü olarak bulunduğu ve tilkilerden alınan örneklerde kuş gribine rastlandığı belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçtiğimiz ay kuş gribi vakalarındaki artışa dikkat çekerek, vakalardaki artışı "endişe verici" olarak nitelendirdi. DSÖ, kuş gribi hakkında Kamboçya'da insanlara bulaştığı vakalar da dahil olmak üzere son gelişmeler ışığında küresel risk değerlendirmesini gözden geçiriyor.

Kuş gribi geçtiğimiz sene İspanya'da vizonlarda, İngiltere'de tilki ve su samurlarında, Peru'da deniz aslanlarında ve ABD'de boz ayılarda da tespit edilmiş, dünya çapında 200 milyondan fazla kuş telef olmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.