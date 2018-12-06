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Fransa'da lise öğrencilerin eylemleri olaylı sürüyor

Fransa'da, öğrencilerin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetin eğitim politikalarını protesto için düzenledikleri eylemler sırasında çıkan olaylarda 32 öğrenci gözaltına alındı.

  • AA
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Öğrenciler, pazartesiden bu yana ülkenin birçok kentinde Macron ve hükümetin eğitim politikalarını protesto ediyor.

Bordeaux kentindeki Stalingrad Meydanı'nda düzenlenen gösteride 6 öğrenci, araçlara zarar verdiği ve polislere bazı maddeler attığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Toulouse'de eylemde ise 11'i 18 yaşından küçük olmak üzere 13 öğrenci çevreye zarar verdikleri ve polise saldırıda bulundukları için gözaltına alındı. Henin-Beaumont'ta yapılan eylemde de öğrencilerle polis arasında gergin anlar yaşandı. Öğrenciler, bir lisenin önünde çok sayıda çöp bidonunu ateşe verdi. Gösteride çıkan olaylarda 13 öğrenci gözaltına alındı.

Birçok kentteki liselerde de blokaj eylemi yapıldı.

Öğrenciler, pazartesi günü ülke genelinde 100'den fazla lisede yaptıkları blokaj eyleminde Macron ve hükümetin eğitim politikalarını protesto etmişti. Eylemler nedeniyle söz konusu liselerde eğitime tamamen veya kısmen ara verildiği belirtilmişti.

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