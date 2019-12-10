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Fransa'da Macron karşıtları sokağa döküldü

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformu, başta Paris olmak üzere birçok kentte protesto edildi.

  • AA
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Yaklaşık 800 bin kişinin katılımıyla perşembe başlayan ve 6 gündür devam eden grev ve gösteriler nedeniyle ülkede ulaşım felç oldu.

Hava yolu şirketleri, grev nedeniyle uçuşların yüzde 20'sinin iptal edildiğini açıklarken, tren seferlerinin sadece beşte biri yapılabildi.

Paris metrosundaki aksamalar nedeniyle yaşanan kaos ise sosyal medyada geniş yer buldu.

Başkent Paris'in yanı sıra Marseille, Bordeaux, Rennes, Lille ve Lyon gibi büyük kentlerde de halk Macron politikalarına karşı sokaklara döküldü.

Sendikalar, hükümetin emeklilik reformu kararında geri adım atmaması halinde, protesto ve grevlerin "süresiz" olarak devam edeceğini duyurdu.

Paris'teki gösterilerde bugün yaklaşık 6 bin polisle eylemciler arasında henüz bir arbede yaşanmasa da önceki günlerde Fransız polisi sert müdahalesi nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde yer almıştı.

Çok sayıda kafe ve restoranın güvenlik nedeniyle kepenk indirdiği Paris'te bazı bankalar da kapalı kaldı.

Emeklilik reformu tepkisi

Sarı yeleklilerin gösterilerinin ardından çok sayıda sektör çalışanı, Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna tepki göstermek amacıyla ülke genelinde süresiz grev başlatmıştı.

Söz konusu reform, emeklilikte memur ve işçi ayrımını, ayrıcalıkları kaldırmayı, emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngörüyor ve onlarca sektörü olumsuz etkiliyor.

Greve gidenler arasında Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) ve Fransız hava yolu şirketi Air France çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, acil servis görevlileri de dahil sağlık çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, memurlar, avukatlar, tarım işçileri, postane çalışanları, taksi ve nakliye şoförleri, elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF, otomotiv üreticisi Renault ve rafineri çalışanları bulunuyor.

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