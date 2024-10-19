Fransa'da muhalif partiden Macron'un İsrail tutumuna sert tepki: İkiyüzlü

Melenchon, Cahors kentinde kamuoyuna açık bir toplantıda yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'de 1 yıldır devam eden saldırılarını ele aldı.

Bölgeyle ilgili gördüğü görüntülerden ötürü midesinin bulandığını ifade eden Melenchon, Gazze'den gelen görüntüler hakkında "Artık bakmıyorum yoksa uyuyamıyorum. Çünkü katillere karşı içimdeki tiksinti büyüyor." dedi.

Melenchon, Filistinlilerin son derece kötü koşullarda öldürüldüğünü ve Gazze'de bir yıldır kesintisiz katliam yapıldığını vurguladı.

Ekim 2023'ten sonra bölgede işlenen suçların cezalandırılması gerektiğini belirten Melenchon, Gazze'de bir yıldır, savunmasız bir halkın bombalandığını, özellikle hastane ve okullar hedef alınarak ve sürekli insanlar öldürülerek savaş ve insanlığa karşı suçlar işlendiğini ifade etti.

Melenchon, Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde "ICOM"marka telsizlerin patlaması sonucu ölenlere işaret ederek, İsrail hükümetini, öldürmek istedikleri kişileri tespit edebilmelerine rağmen Gazze'de ayırt etmeden herkesi öldürmekle suçladı.

Cumhurbaşkanı Macron'u bir "çocuğa" benzeten Melenchon, Macron'un İsrail hakkında "gömlek değiştirircesine her gün fikir değiştirdiğini" söyledi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) bölgede iki devletin kurulması gerektiğini bildirdiğini hatırlatan Melenchon, "Artık diğer devleti, Filistin devletini görmek istiyoruz. Macron'un görevi ise 'Fransa'nın Filistin'i tanıdığını' söylemek." diye konuştu.

Melenchon, Macron'un İsrail'e silah sevkiyatı konusundaki tutumundaki belirsizliğe değinerek "(Macron) 'Artık silah göndermeyeceğiz' dedi. Bir önceki gün ise 'Silah göndermiyoruz' demişti. Yapmadığımız bir şeyi nasıl yapmayı bırakacağımızı bilmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Genel İş Sendikasının (CGT) ise savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren Fransız Thales firmasından İsrail'e malzeme sevkiyatını durdurmasını talep ettiğini aktaran Melenchon, İsrail'in Gazze'deki saldırıları hakkında "Kim başka yere bakıyorsa, suça ortaktır. Kim birşey yapmıyorsa, suça ortaktır." yorumunu yaptı.

Melenchon, Gazze'deki saldırıların, İsrail'e silah sevkiyatının durdurulmasıyla sona erebileceğini belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun komşu olduğu ülkeleri tehdit ettiğini kaydeden Melenchon, "(İsrail) Sınırı geçtiği takdirde, her türlü silahlı direniş, Lübnan halkının bir işgalciye karşı milli direnişidir." dedi.

Bir ülkenin diğerini işgal etmesi normal karşılandığında ortada hukuk adına bir şey kalmayacağının altını çizen Melenchon, son bir yılda, dünyada Batılı ülkelerin, ahlaki üstünlüğü olduğunu kabul edecek çoğunluk kalmadığını dile getirdi.

Jean-Luc Melenchon, Avrupa Birliği (AB)-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınmasıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının derhal sona ereceği değerlendirmesinde bulundu.