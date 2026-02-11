Fransa'da Müslüman karşıtı yayına ağır ceza

Fransa'da medya denetiminden sorumlu İşitsel ve Dijital İletişim Düzenleme Kurumu (Arcom), Müslümanlara ve Cezayirlilere yönelik ayrımcı içerikleri nedeniyle Fransız kanalı CNews'e 100 bin avro para cezası kesti.

Fransa Resmi Gazetesi'nde yayımlanan karara göre, CNews'te yapılan bir programda, Müslümanlara ve Cezayirlilere yönelik ayrımcı söylemlerde bulunulduğu tespit edildi.

Arcom, kanala, düzensiz göçmenlerin konu alındığı "L'heure des pros 2 Ete" programının 8 Ağustos 2025 ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının değerlendirildiği 12 Ağustos 2025 tarihli yayınları nedeniyle 100 bin avro para cezası verdi.

