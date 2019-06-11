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Fransa'da Müslüman ve Yahudilere yönelik terör saldırısı önlendi

Fransa'da Müslüman ve Yahudilere yönelik terör saldırısı planlayan aşırı sağcı bir grubun çökertildiği bildirildi.

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BFMTV kanalının haberine göre, aylardır süren bir soruşturma kapsamında Müslüman ve Yahudilere yönelik terör saldırısı planlayan aşırı sağcı bir grup çökertildi ve olayla ilgili Eylül 2018-Mayıs 2019 döneminde 5 kişinin gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Haberde, soruşturmanın 7 Eylül 2018'de söz konusu 5 kişiden biri olan polisin gözaltına alınmasıyla başladığı belirtildi.

Polisin evinde kalaşnikof, patlayıcı maddeler, silah ve tüfeğin bulunduğu ifade edilen haberde, bu gözaltıdan hareketle yürütülen soruşturma sayesinde söz konusu terör saldırısının önlendiği kaydedildi.

Haberde, soruşturmayı Paris Savcılığının terörle mücadele biriminin yürüttüğü aktarıldı.

Binlerce civciv tek bir komutla ´hazır ola´ geçiyor

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