Fransa'da Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına sert tepki

Fransa'da erken genel seçimlerin sonucunda parlamentoda en fazla sandalyenin sahibi olan solcu ittifakın önde gelen partisi Boyun Eğmeyen Fransanın (LFI) milletvekilleri, "bir savaş suçlusu" olan Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde defalarca ayakta alkışlandığı konuşmasına karşı çıktı.

LFI Grup Başkanvekili Mathilde Panot, Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde karşılanma şeklinin "utanç verici" olduğunu belirtti.



Netanyahu'nun savaş suçlusu olduğunu ifade eden Panot, oturuma kefiyesiyle katılan, Netanyahu konuşurken "savaş suçlusu" ve "soykırım suçlusu" yazılı dövizler taşıyan ABD Kongresinin Filistin asıllı tek temsilcisi Rashida Tlaib'e tam destek verdiğini vurguladı.

LFI milletvekili Jerome Legavre, X hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Kongresi'nde "Filistinlilerin soykırımından sorumlu olan" Netanyahu'nun ağırlandığını belirterek, İsrail Başbakanı konuşma yaparken Gazze'de katliamların sürdüğüne dikkati çekti.

Partinin önde gelen isimlerinden milletvekili Thomas Portes de ABD Kongresinin Netanyahu'ya yönelik karşılamasını "mutlak bir utanç" olarak nitelendirdi. Portes, Rashida Tlaib'i işaret ederek, "bir halkın katledilmesine çalışan bir başbakana tepki gösteren herkesi" desteklediğini kaydetti.

Netanyahu, dün ABD Kongresine hitap etmiş, konuşmasında Gazze'de sivil can kayıplarının düşük olduğunu ve açlık yaşanmadığını savunmuştu. Netanyahu'nun yaklaşık 1 saatlik konuşması onlarca defa ayakta alkışlanarak kesilmişti.

ABD Kongresinin Filistin asıllı tek temsilcisi Rashida Tlaib, Netanyahu'nun Kongre salonunda ayakta alkışlanmasına, "Ben de oradaydım ve bu iğrençti." ifadesiyle tepki göstermiş, Netanyahu'nun konuşması boyunca elinde "savaş suçlusu" yazan küçük bir döviz tutmuştu.

Bu arada, binlerce Filistin destekçisi de başkent Washington sokaklarında, İsrail Başbakanı'nın kaldığı otelin içinde ve çevresinde protestolar düzenlemişti.