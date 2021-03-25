Star.com.tr 25 Mart 2021 Perşembe 18:33 - Güncelleme: 25 Mart 2021 Perşembe 18:36

Fransa'da sendikaların çağrısıyla, hükümetin Kovid-19 salgınının getirdiği sağlık krizini yönetemediği, okulların kapatılmadığı ve çalışma koşullarını iyileştirmediği gerekçesiyle ülke genelinde öğretmenler ve okul hemşireleri grev başlatacak.

Fransa'nın komşuları pandeminin yükselmesi ile okulları kapatırken Macron'un propaganda amacıyla okullları açık tutması Kovid-19'un daha hızlı yayılmasına neden oldu.

Bu grev çağrısına sağlık çalışanlarından ve öğretmenlerden gelen destek Cumhurbaşkanı Macron'un ülke çapında tekrar pik yapan Kovid-19'a karşı sokağa çıkma yasağı uygulamaması, hükümetin pandemiyi yavaşlatmak için gerekli tedbirleri almadığına dair artan endişeyi yansıtıyor.

Sendika, grevin Paris'i ve çevre banliyölerinde yapılacağını ancak henüz tarihin belli olmadığını açıkladı.

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