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Dünya

Fransa'da OHAL kapıda

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, sokaklardaki protestolara ilişkin ülkede düzenin sağlanması için OHAL dahil tüm ihtimallerin masada olduğunu belirtti.

AA30 Haziran 2023 Cuma 14:11 - Güncelleme:
Fransa'da OHAL kapıda
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Borne, Evry-Courcouronnes kentinde ulusal basına yaptığı açıklamada, "Az sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la birlikte ülkedeki olaylar bağlamında alınacak önlemleri görüşmek için toplantı yapacağız." diye konuştu.

Borne, öncelliklerinin ulusal beraberliği sağlamak olduğunu, bunun da düzenin yeniden tesis edilmesinden geçtiğini belirtti.

Bir gazetecinin "OHAL ilan edilmesine gerek olup olmadığı" sorusu üzerine Borne, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la birlikte bugün yapacakları toplantıda tüm ihtimallerin masada olacağını aktardı.

Borne, gece olaylarda görevli güvenlik güçlerine ek imkanlar verildiğini anımsatarak, Macron'la bu gece için alınabilecek ek önlemleri, yasal olanakları ve olaylara nasıl müdahale edileceğini görüşeceklerini ifade etti.

OLAY

Polis, 27 Haziran'da Nanterre kentinde içinde 3 kişinin bulunduğu ve "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Şimdiye kadar 800'den fazla kişinin gözaltına alındığı olaylarda yüzlerce araç ve kamu binası kundaklandı.

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