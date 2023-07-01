İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Temmuz 2023 Cumartesi / 13 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0451
  • EURO
    28,4526
  • ALTIN
    1597.99
  • BIST100
    5759.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransa'da polis kurşunuyla ölen genç toprağa verildi
Dünya

Fransa'da polis kurşunuyla ölen genç toprağa verildi

Fransa'da polis kurşunuyla öldürülen Afrika kökenli Nahel M. bugün düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi.

IHA1 Temmuz 2023 Cumartesi 21:13 - Güncelleme:
Fransa'da polis kurşunuyla ölen genç toprağa verildi
ABONE OL

Fransa'da geçtiğimiz Salı günü başkent Paris'in Nanterre banliyösünde polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Nahel M. için yerel saatle 11.00'da cenaze töreni düzenlendi. Gazetecilerin törene girişine izin verilmezken cenaze alanındaki atmosferin gergin olduğu belirtildi. Cenaze törenine çok sayıda kişi katılırken cenazeye katılanlar "Nahel için adalet" şeklinde sloganlar attı. İbn Badis Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Nahel'in tabutu cenaze aracına koyuldu. Polis kurşunuyla öldürülen 17 yaşındaki Nahel M. uzun konvoylar eşliğinde Mont-Valerien'deki mezarlığa götürülerek toprağa verildi.

Nahel M.'in gömülmesiyle Fransa'daki sokakların daha da karışacağı belirtilirken Lyon ve Marsilya kentlerinde çok sayıda polis görevlendirildi.

FRANSA'DA DURUM KRİTİK

Öte yandan Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti Fransa'daki protestolarda gözaltına alınan kişilerin yüzde 30'unun 18 yaş altında olduğunu söyledi. Gözaltına alınan kişilerin yaş ortalamasının 17 olduğunu belirten Bakan Moretti dün geceki protestolarda 200'den fazla polisin yaralandığını duyurdu.

Geçtiğimiz Salı günü Paris'te "dur" ihtarına uymayan Nahel M. polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmiş, genci vuran polis memuru gözaltına alınarak görevinden uzaklaştırılmıştı. Gencin ailesinden özür dileyen polis, kasten adam öldürmekle suçlanıyor. Fransa'daki protestolar nedeniyle bin 311 kişi gözaltına alınmış, kamusal alanlarda 2 bin 560 yangın çıktığı, bin 350 aracın ateşe verildiği, 234 binanın yandığı veya hasar gördüğü aktarılmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.