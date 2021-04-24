İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Nisan 2021 Cumartesi / 12 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3727
  • EURO
    10,1467
  • ALTIN
    478.265
  • BIST100
    1345.15
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fransa'da polisin öldüğü bıçaklı saldırıyla ilgili 3 kişi gözaltına aldı
Dünya

Fransa'da polisin öldüğü bıçaklı saldırıyla ilgili 3 kişi gözaltına aldı

Fransa'nın Yvelines kentinde polis karakolunda düzenlenen saldırıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

AA24 Nisan 2021 Cumartesi 07:05 - Güncelleme: 24 Nisan 2021 Cumartesi 07:06
ABONE OL

Rambouillet semti karakolunda dün öğleden sonra düzenlenen, bir kadın polisin yaşamını yitirdiği saldırının failinin çevresinden 3 kişi gözaltına alındı.

Saldırı sonrası karakoldaki diğer polisler tarafından vurularak öldürülen saldırganın, 36 yaşında, 2009'da Fransa'ya gelen Tunuslu bir göçmen olduğu biliniyor.

Soruşturmayı üstlenen terörle mücadele savcılığı, saldırgan hakkında daha fazla bilgiye ulaşmaya çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter'dan paylaştığı mesajda, saldırıyı şiddetle kınayarak, "İslamcı terörle mücadeleden vazgeçmeyeceğiz." ifadesini kullanmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.