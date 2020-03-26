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Dünya

Fransa'da polisler de maske yetersizliğine tepki gösterdi

Fransa'da polis sendikaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırılmasını kontrol eden polislerin maske yetersizliği bulunduğuna dikkati çekti.

AA26 Mart 2020 Perşembe 17:41 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 17:41
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Polis sendikalarından yapılan ortak açıklamada, polislere "yeterli sayıda maske verilmesi" konusunda İçişleri Bakanı Christophe Castaner'e çağrıda bulunuldu.

Açıklamada, polislerin, kendilerini virüsten koruyacak ekipmanlara sahip olmaması halinde serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırılmasını kontrol etmeyeceği belirtildi.

- Sağlık Bakanı Veran'a da "maske" tepkisi

Öte yandan sağlık çalışanları avukatı Fabrice Di Vizio, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Olivier Veran'a tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

"Acil servisinde çalışan bir doktor arkadaşım (Kovid-19 nedeniyle) yoğun bakımda ve durumu iyi değil. Bu, sizin (Olivier Veran) hatanız. Başından beri maskesi yok ve başına gelecekleri bekliyordu. Bu bir skandal."

Fransa Halk Sağlığı Kurumu, ülkede aile hekimlerinin en az 40 bin yeni kişide virüs tespit ettiği tahmininde bulundu.

Ülkede, Kovid-19'la mücadele eden ve virüs tespit edilenlere tedavi uygulayan doktor ve hemşirelerin, maske ve tıbbı malzeme yetersizliğinden şikayetçi olduğu belirtilmişti.

Fransa'da paylaşılan son resmi verilere göre, salgında yaşamını yitirenlerin sayısı 1331'e, vaka sayısı ise 25 bin 233'e yükselmişti.

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