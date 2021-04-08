Fransa'da Senato, ayrılıkçı yasa tasarısına üniversite koridorlarında ibadeti yasaklayan madde ekledi

AA 08 Nisan 2021 Perşembe 08:27 - Güncelleme: 08 Nisan 2021 Perşembe 08:27

Müslümanları ötekileştirdiği gerekçesiyle eleştirilen tasarının görüşüldüğü Senatoda, merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi (LR) tasarıya üniversite koridorlarında namaz dahil ibadet yapılması ve eğitim öğretim faaliyetlerini aksatması muhtemel dini tebliğ faaliyetlerini yasaklayan madde eklenmesini teklif etti.

Sol partili senatörler ile Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer'in karşı çıkmasına rağmen, teklif sağcı senatörlerin oyuyla kabul edildi.

- MADDENİN İÇERİĞİ ALAY KONUSU OLDU

Söz konusu madde, sosyal medyada büyük tepki gördü.

Fransa'da üniversitelerin kapalı olduğunu ve öğrencilerin yemek için yardım kuruluşlarının kapısında sıraya girdiğini belirten sosyal medya kullanıcıları, öğrencilerin asıl problemlerinin okul bırakma, depresyon ve intihar oranları olduğunu ifade etti.

Rakidd adlı kullanıcı da Senatonun gerçekte olmayan bir olguyla uğraştığını, kimsenin üniversite koridorlarında ibadet etmediğini ya da namaz kılmadığını belirtti.

Ulusal Mecliste 16 Şubat'ta kabul edilen tasarı, Senatonun ardından Mecliste ikinci kez oylanacak.

Yasa tasarısına Senatoda eklenen maddelerin yürürlüğe girmesi için Ulusal Meclisin de onayı gerekiyor.

Senatoda görüşülen yasa tasarısına, okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin ve 18 yaşından küçük kız çocuklarının kamuya açık alanlarda başörtüsü takmalarını, havuzlarda tesettür mayo giyilmesini, belediyedeki nikah merasimlerinde Fransa ile Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelerin bayraklarını bulundurmayı yasaklayan maddeler ile ülkede yaşayan ve "Cumhuriyet'in ilkelerine açık şekilde karşı çıkan" yabancılara oturum belgesi verilmemesi veya yenilenmemesi yönündeki maddenin eklenmesi kararlaştırılmıştı.