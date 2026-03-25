Dünya

Fransa'da siber saldırı: Öğrencilerin verileri sızdırıldı

Fransa'da, Okul ve Üniversite Çalışmaları Ulusal Merkezinin (Cnous) siber saldırıya uğraması sonucu yaklaşık 770 bin öğrencinin kişisel verileri sızdırıldı.

AA25 Mart 2026 Çarşamba 11:56
Fransa'da siber saldırı: Öğrencilerin verileri sızdırıldı
Ulusal basındaki haberlere göre, Fransa Eğitim Bakanlığına bağlı yaklaşık 243 bin kişinin verilerinin yasa dışı şekilde ele geçirildiği olayın ardından öğrencilerin, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi için hizmet veren kamu kuruluşu Cnous siber saldırının hedefi oldu.

Yaklaşık 770 bin öğrencinin verilerine yasa dışı erişim sağlandığı siber saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Cnous'tan yapılan yazılı açıklamada, saldırının kaynağına ilişkin bilgi verilmezken, benzer durumların yaşanmaması için güvenlik önlemlerinin artırıldığı kaydedildi.

Fransa Eğitim Bakanlığı, 19 Mart'ta Bakanlığa bağlı 243 bin personelin özel bilgilerini kapsayan güvenlik sorunu yaşamıştı.

